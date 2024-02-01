Московский ПФК ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном». Игра пройдёт сегодня, 1 февраля, в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав ПФК ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Мойзес, Роша, Рядно, Мендес, Обляков, Давила, Кучаев, Заболотный.

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля — с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.