ПФК ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном»
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Московский ПФК ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном». Игра пройдёт сегодня, 1 февраля, в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Стартовый состав ПФК ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Мойзес, Роша, Рядно, Мендес, Обляков, Давила, Кучаев, Заболотный.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
Андижан
Андижан, Узбекистан
1:0 Заболотный – 9'
Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча: 1 февраля армейцы сыграют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля — с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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