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Отец Севикяна: Юран не узнал сына как личность

Отец Севикяна: Юран не узнал сына как личность
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Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, считает, что главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран не узнал его сына как личность.

«Юран заявил, что трансфер сына в «Ференцваро» ― не решение Эдгара. Это очередной не совсем понятный для нас комментарий, который говорит о том, что Юран совсем не узнал сына как личность. Сергей Николаевич, вероятно, намекает, что это моё решение. Эдгар получил правильное воспитание, и я выполняю свою отцовскую миссию. Но он уже не маленький мальчик и в футболе понимает больше меня. Это его судьба, его карьера. Финальное решение сын принимал самостоятельно, и мы должны уважать его выбор», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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