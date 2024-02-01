Отец Севикяна: Юран не узнал сына как личность

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, считает, что главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран не узнал его сына как личность.

«Юран заявил, что трансфер сына в «Ференцваро» ― не решение Эдгара. Это очередной не совсем понятный для нас комментарий, который говорит о том, что Юран совсем не узнал сына как личность. Сергей Николаевич, вероятно, намекает, что это моё решение. Эдгар получил правильное воспитание, и я выполняю свою отцовскую миссию. Но он уже не маленький мальчик и в футболе понимает больше меня. Это его судьба, его карьера. Финальное решение сын принимал самостоятельно, и мы должны уважать его выбор», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.