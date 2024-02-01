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В «Родине» подтвердили, что близки к переходу игрока «Урала» Юшина

В «Родине» подтвердили, что близки к переходу игрока «Урала» Юшина
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин подтвердил, что клуб близок к подписанию Александра Юшина из «Урала». Ранее такая информация появилась в СМИ.

«В течение часа Саша должен приехать в отель «Родины», и достаточно оперативно все формальности будут урегулированы», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2023/2024 Юшин провёл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах (13 — в Российской Премьер-Лиге, шесть — в Кубке страны). На счету Александра один гол и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юшина в € 900 тыс. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «Калугу» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.

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