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В «Родине» прокомментировали ситуацию с возможным переходом Долгова

В «Родине» прокомментировали ситуацию с возможным переходом Долгова
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал ситуацию с возможным переходом в клуб экс-нападающего «Факела» Александра Долгова.

«Саша Долгов тренируется с нами, оставляет очень позитивное впечатление и как человек, и как спортсмен. Но по ряду причин его переход маловероятен», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о расторжении контракта с Долговым «Факел» объявил сегодня, 1 февраля. Александр — воспитанник московского «Локомотива». За «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. «Родина» после 20 туров Мелбет Первой лиги занимает седьмое место в турнирной таблице.

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