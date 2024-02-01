Бывший полузащитник казанского «Рубина», санкт-петербургского «Зенита», «Ростова», московского «Динамо» и «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта.

«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. [Для этого] нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Этот вопрос я пока приостановил», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, 24 января стало известно, что Кристиан Нобоа покинул «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба южан. Отметим, что за сочинскую команду эквадорский полузащитник играл с 2019 года. Полузащитник вернулся в эквадорский «Эмелек», где начинал свою профессиональную карьеру футболиста.

В общей сложности Нобоа провёл в России 453 матча во всех турнирах, в которых отметился 93 забитыми мячами и 67 голевыми передачами.