Сергей Игнашевич прокомментировал трансфер воспитанника «Зенита» Козлова

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал трансфер воспитанника «Зенита» Данилы Козлова.

«Парень приехал на сбор, в отличие от других молодых игроков, уже в хорошем состоянии, выглядел на хорошем уровне, поэтому сегодня с нами подписал контракт, с чем мы его поздравляем. Данила правильно отнёсся к просмотру, проявил себя с лучшей стороны, заслужил возможность играть в команде Премьер-Лиги», – приводит слова Игнашевича Metaratings.

19-летний Данила Козлов является воспитанником академии «Зенита». В составе сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021 стал победителем первенства ЮФЛ. В текущем сезоне полузащитник выступал за «Зенит» в Молодёжной футбольной лиге. Он провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.