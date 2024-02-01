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«Деньги имеют свойство заканчиваться». Агент Сафонов — о Глушакове

«Деньги имеют свойство заканчиваться». Агент Сафонов — о Глушакове
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Футбольный агент Алексей Сафонов поразмышлял о мотивации полузащитника Дениса Глушакова играть на профессиональном уровне в 37 лет. Недавно хавбек по согласию сторон покинул «Спартак» из Костромы и заявил, что планирует отправиться с «Ростовом» на второй тренировочный сбор.

«Глушаков в «Ростове» по кроссам лучший, по движению. Если не наигрался, почему бы и нет? Ты играешь в футбол, получаешь 100 тысяч в месяц. А если ты тренер, то тысячу. У него трое детей, деньги имеют свойство заканчиваться. Бесчастных же заканчивал в Орле, а Павлюченко – в «Знамени», — приводит слова Сафонова Legalbet.

На протяжении профессиональной карьеры Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак» Москва, «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Также хавбек провёл 57 матчей в футболке сборной России. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тысяч.

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