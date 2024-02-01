В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе ЦСКА к нападающему Кахведжи

В турецком «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе московского ЦСКА к нападающему команды Ирфаном Кахведжи.

«Нам не приходило никаких предложений из ЦСКА по Кахвечи», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что армейский клуб внимательно следит за 28-летним игроком. За «Фенербахче» универсальный полузащитник, способный также сыграть на правом фланге атаки, играет с 2021 года. В нынешнем сезоне турок провёл 32 матча с учётом всех соревнований, забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ирфана в € 9 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.