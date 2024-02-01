Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок Японии Ито покинул расположение сборной из-за обвинений в изнасиловании

Игрок Японии Ито покинул расположение сборной из-за обвинений в изнасиловании
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA) заявила, что полузащитник сборной Дзюня Ито покинул расположение национальной команды из-за обвинений в изнасиловании.

«Рассмотрев физическое и психологическое состояние Ито, JFA приняла решение, что игрок покинет команду с сегодняшнего дня. Никто не будет вызван ему на замену. Мы приносим извинения болельщикам», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в середине января две женщины подали иск против Ито, обвинив его в сексуальном насилии. По словам потерпевших, инцидент произошёл в июне 2023 года в отеле города Осака, где японские игроки отдыхали после победы в товарищеском матче со сборной Перу (4:1).

При этом сам 30-летний футболист не отрицает, что у него были сексуальные отношения с женщинами, но отрицает их принудительный характер. Также игрок французского «Реймса» предлагал предполагаемым жертвам деньги за улаживание конфликта.

Материалы по теме
Япония вышла в 1/4 финала Кубка Азии, обыграв Бахрейн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android