Игрок Японии Ито покинул расположение сборной из-за обвинений в изнасиловании

Пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA) заявила, что полузащитник сборной Дзюня Ито покинул расположение национальной команды из-за обвинений в изнасиловании.

«Рассмотрев физическое и психологическое состояние Ито, JFA приняла решение, что игрок покинет команду с сегодняшнего дня. Никто не будет вызван ему на замену. Мы приносим извинения болельщикам», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в середине января две женщины подали иск против Ито, обвинив его в сексуальном насилии. По словам потерпевших, инцидент произошёл в июне 2023 года в отеле города Осака, где японские игроки отдыхали после победы в товарищеском матче со сборной Перу (4:1).

При этом сам 30-летний футболист не отрицает, что у него были сексуальные отношения с женщинами, но отрицает их принудительный характер. Также игрок французского «Реймса» предлагал предполагаемым жертвам деньги за улаживание конфликта.