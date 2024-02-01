«Спартак» и Газизов договорились о решении судебных разбирательств мирным путём

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что все судебные споры между московской командой и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым будут решены с помощью медиативного соглашения.

«Спартак» и Шамиль Газизов договорились о мирном урегулировании конфликта по всем искам. Условия соглашения не разглашаются. Соглашение пока обсуждается сторонами, но всё идёт к тому, что вскоре оно будет подписано.

Устная договорённость об урегулировании всех споров между «Спартаком» и Шамилем Газизовым есть, они будут решены путём медиативного соглашения. С человеческой точки зрения, любой мир лучше войны», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер инициировал судебные разбирательства с московским клубом в 2021 году, требуя задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В последние годы Газизов работал на аналогичных должностях в «Уфе» и махачкалинском «Динамо».