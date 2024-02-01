Агент Фассона заявил, что Лукас получил итальянский паспорт и им интересуется «Милан»

Футбольный агент Ильдемир Лопес, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона, заявил, что игрок получил итальянский паспорт и им интересуется «Милан».

«Мы получили итальянский паспорт для Лукаса, это было пять лет упорного труда… Слава богу, в 2022 году вышло благоприятное решение, и в 2023 году мы получили сертификат, то есть на сегодняшний день спортсмен — гражданин Италии. Сейчас Фассоном действительно интересуется несколько европейских клубов, в том числе «Милан», — приводит слова Лопеса «Матч ТВ».

Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в июне 2022 года. Контракт футболиста с железнодорожниками был подписан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за московскую команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3,5 млн.