Футболист «ПСЖ» будет арендован «Айнтрахтом» с обязательством выкупа

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике совсем скоро будет представлен в качестве футболиста «Айнтрахта». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны договорились о шестимесячной аренде 21-летнего форварда. Франкфуртцы по истечению соглашения должны будут выкупить Экитике примерно за € 30 млн. Игрок атаки прибудет в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта в ближайшие несколько часов.

Экитике выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за парижан лишь девять минут в матче 1-го тура Лиги 1, в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.