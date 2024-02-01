Газизов: не собираюсь покидать махачкалинское «Динамо», продолжаем работу

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о дальнейших профессиональных планах. Напомним, в четверг, 1 февраля, дагестанскую команду покинул главный тренер Курбан Бердыев. 71-летний специалист воспользовался пунктом контракта, позволяющим расторгнуть трудовое соглашение в одностороннем порядке.

«Я не собираюсь покидать «Динамо», продолжаем работу. Надеемся, что уже в ближайшее время мы объявим имя нового главного тренера команды», – приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Газизов работает в махачкалинском клубе с 5 июля прошлого года. До этого 55-летний футбольный функционер трудился в «Уфе» и московском «Спартаке».

На данный момент «Динамо» лидирует в Первой лиге. Дагестанцы набрали 37 очков после 20 туров и опережают идущие на втором месте «Химки» на один балл.