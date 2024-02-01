Акинфеев подшутил над Дзагоевым: как ты можешь тренером стать, ты же псих

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подшутил над бывшим партнёром по команде Аланом Дзагоевым, который посетил товарищеский матч с узбекистанским «Андижаном» (2:0).

«Всё-таки ты больше меня поиграл (смеётся)», — сказал Дзагоев.

«Как ты можешь тренером стать, ты же псих. У тебя же уже волос нет, ты седой весь», — ответил Акинфеев.

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33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он провёл 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Напомним, армейцы прибыли на тренировочный сбор в Турцию вчера, 31 января. Они продлятся до 10 февраля. В течение этих сборов ЦСКА проведёт три товарищеских матча. Сегодня, 1 февраля, армейцы играют с узбекистанским «Андижаном», 5 февраля встретятся с воронежским «Факелом», а 9-го — с «Сочи». ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.