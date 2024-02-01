«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ в феврале на протяжении 22 матчей

В четверг, 1 февраля, «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с «Вулверхэмптоном» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. В преддверии игры появилась информация, что «красные дьяволы» не знают поражений в последний месяц зимы на протяжении 22 матчей чемпионата.

В последний раз в игре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступал в сезоне-2017/2018 — 11 февраля. Это произошло в выездной встрече с «Ньюкаслом» — 0:1. На протяжении последующих 22 матчей чемпионата манкунианцы обыгрывали такие команды, как «Челси» (2:1 и и 2:0), «Лидс Юнайтед» (4:2 и 2:0), «Лестер» (1:0 и 3:0), «Кристал Пэлас» (3:1 и 2:1), «Фулхэм» (3:0), «Уотфорд» (3:0), «Саутгемптон» (9:0), «Ньюкасл» (3:1) и «Брайтон» (2:0). Также «красные дьяволы» сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Эвертоном» (3:3), «Вест Бромвичем» (1:1), «Челси» (0:0), «Бёрнли» (1:1), «Саутгемптоном» (1:1), «Уотфордом» (0:0) и «Лидсом» (2:2).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага набрали 32 очка после 21 матча. В феврале команду ждут встречи с «Вест Хэмом», «Астон Виллой», «Лутоном» и «Фулхэмом».