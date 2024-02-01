Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на товарищеский матч с «Интер Майами» с Месси

Сегодня, 1 февраля пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Аль-Насра»: Оспина, Аль-Ганнам, Аль-Амри, Лапорт, Теллес, Аль-Элевай, Аль-Сулайхим, Отавио, Брозович, Талиска, Маран.

Фото: Пресс-служба «Аль-Насра»

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не будет выпускать его на поле. Однако позже появилась новость, что португалец занимается с тренером по физподготовке и может появиться в товарищеской игре. По итогу Криштиану не попал в заявку на матч.