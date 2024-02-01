Месси вслед за Роналду оказался вне заявки «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»

Сегодня, 1 февраля пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Грессель, Аллен, Кривцов, Авилес, Альба, Бускетс, Руис, Грегоре, Кампана, Суарес.
Фото: Пресс-служба «Интер Майами»
Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду также не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.
- 1 февраля 2024
-
20:52
-
20:48
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:08
-
19:48
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:22
-
19:17
-
19:12
-
18:56
-
18:54
-
18:50
-
18:41
-
18:35
-
18:27
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
18:02
-
17:51
-
17:50
-
17:45
-
17:35
-
17:32
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
17:02