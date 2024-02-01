Месси вслед за Роналду оказался вне заявки «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»

Сегодня, 1 февраля пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Грессель, Аллен, Кривцов, Авилес, Альба, Бускетс, Руис, Грегоре, Кампана, Суарес.

Фото: Пресс-служба «Интер Майами»

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду также не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.