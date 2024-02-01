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Месси вслед за Роналду оказался вне заявки «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»

Месси вслед за Роналду оказался вне заявки «Интер Майами» на матч с «Аль-Насром»
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Сегодня, 1 февраля пройдёт товарищеский матч, в котором встретятся саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Интер Майами»: Коллендер, Грессель, Аллен, Кривцов, Авилес, Альба, Бускетс, Руис, Грегоре, Кампана, Суарес.

Фото: Пресс-служба «Интер Майами»

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду также не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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