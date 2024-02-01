Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА в Париже

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже, который пройдёт 8 февраля.

«Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА», — приводит сообщение пресс-службы РФС ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из за ситуации на Украине. В декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение остаться в УЕФА.