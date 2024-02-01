«Аль-Наср» — «Интер Майами»: Отавио вывел саудовскую команду вперёд

Сегодня, 1 февраля проходит товарищеский матч, в котором встречаются саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Марсело Брозович слева отыграл в штрафную на Отавио, который двинулся к центру и неотразимо пробил сходу в дальний угол.

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста. При этом нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начнёт матч на скамейке запасных.