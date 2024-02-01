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«Шахтёр» продлил контракт с Судаковым, отступные за хавбека — € 150 млн

«Шахтёр» продлил контракт с Судаковым, отступные за хавбека — € 150 млн
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Полузащитник Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтёром». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба. Стороны договорились о пролонгации трудового соглашения до конца 2028 года. Отступные за 21-летнего хавбека составят € 150 млн.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В текущем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно об интересе к Судакову со стороны туринского «Ювентуса». Также интерес к 21-летнему хавбеку проявляли такие гранды, как «Челси», «Барселона», «Арсенал» и «Наполи».

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