«Шахтёр» продлил контракт с Судаковым, отступные за хавбека — € 150 млн

Полузащитник Георгий Судаков продлил контракт с «Шахтёром». Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба. Стороны договорились о пролонгации трудового соглашения до конца 2028 года. Отступные за 21-летнего хавбека составят € 150 млн.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В текущем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно об интересе к Судакову со стороны туринского «Ювентуса». Также интерес к 21-летнему хавбеку проявляли такие гранды, как «Челси», «Барселона», «Арсенал» и «Наполи».