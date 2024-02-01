Отец Кузяева: если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу

Адьям Кузяев, который является отцом полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, заявил, что, если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу.
«Клубы РПЛ в сборной Таджикистана могут посмотреть на вратаря Ятимова и на полузащитника Панджшанбе. Там есть очень много хороших футболистов, крепкая команда сейчас. Я думаю, если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу. Говорю это серьёзно», — приводит слова Кузяева Metaratings.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).