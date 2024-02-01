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Отец Кузяева: если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу

Отец Кузяева: если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу
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Адьям Кузяев, который является отцом полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, заявил, что, если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу.

«Клубы РПЛ в сборной Таджикистана могут посмотреть на вратаря Ятимова и на полузащитника Панджшанбе. Там есть очень много хороших футболистов, крепкая команда сейчас. Я думаю, если бы сборная России играла на Кубке Азии, то боролась бы за победу. Говорю это серьёзно», — приводит слова Кузяева Metaratings.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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