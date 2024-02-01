Агент игрока «Краснодара» Кайо рассказал о состоянии здоровья защитника

Футбольный агент Нето Хеновес, который представляет интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о состоянии здоровья игрока.

«Кайо прекрасно себя чувствует, восстановительный процесс прошёл здорово. Он тренируется без ограничений и готов помочь команде во второй части РПЛ», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

28-летний Кайо присоединился к «Краснодару» в 2019 году, перейдя из португальской «Санта-Клары». В августе 2023 года защитник повредил плечо в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0). В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец провёл пять матчей, в которых забил один мяч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками.