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«Ботафого» оформил самую крупную покупку в истории бразильского футбола

«Ботафого» оформил самую крупную покупку в истории бразильского футбола
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Вингер «Бетиса» Луис Энрике перешёл в «Ботафого». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

«Ботафого» заплатил за 23-летнего атакующего игрока около € 20 млн. Таким образом, сумма трансфера стала самой крупной за всю историю бразильского футбола. Футболист подписал с новой командой контракт сроком до конца 2028 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Энрике выступал за «Бетис» с 2022 года. Вингер переходил в испанскую команду из «Флуминенсе» за € 8 млн. В текущем сезоне игрок провёл за бело-зелёных 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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