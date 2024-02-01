Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: Талиска оформил хет-трик

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: Талиска оформил хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 февраля проходит товарищеский матч, в котором встречаются саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте Марсело Брозович слева отыграл в штрафную на Отавио, который двинулся к центру и неотразимо пробил сходу в дальний угол. На 11-й минуте накрыли Серхио Бускетса после чего произошла быстрая атака, которая завершилась прострелом справа от Аль-Элевая, и набежавший Андерсон Талиска с угла вратарской отправил мяч в створ. На 12-й минуте Эмерик Лапорт сделал счёт разгромным, забив ударом со своей половины поля.

На 51-й минуте Талиска реализовал 11-метровый удар. На 68-й минуте произошла подача справа от углового флажка на дальнюю штангу, Лапорт не смог пробить на углу вратарской, зато из борьбы последовала скидка на противоположный угол, и Мохаммед Маран головой переправил мяч в дальний угол. На 73-й минуте произошла длинная передача вперёд на Талиску, который убежал от защитников один на один и сходу уверенно пробил мимо вратаря.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
01 февраля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
6 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Отавио – 3'     2:0 Талиска – 10'     3:0 Лапорт – 12'     4:0 Талиска – 51'     5:0 Маран – 68'     6:0 Талиска – 73'    

Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста. При этом нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android