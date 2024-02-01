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Левандовски признался, что в прошлом году стал слабее

Левандовски признался, что в прошлом году стал слабее
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о спаде в своей игре, который наступил в 2023 году.

«В 2023 году был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. Всё плохое и негативное словно произошло в один момент. Конечно, я тоже совершал ошибки, после которых тяжело было восстановить форму. Хорошие времена ещё впереди, но в 2023 году был момент, когда моя искра погасла», — приводит слова Левандовского Diario Sport.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн. В текущем сезоне нападающий провёл за «блауграну» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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