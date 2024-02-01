«Вулверхэмптон» — «МЮ»: Рашфорд забил в первом же матче после скандала с пьяной вечеринкой

В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч начался в 23:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Манкунианцы вышли вперёд уже на пятой минуте матча. Голом отметился Маркус Рашфорд, откликнувшийся на передачу Расмуса Хойлунда — 1:0.

Напомним, на прошлой неделе Рашфорд посетил вечеринку в одном из ночных клубов Белфаста, где был замечен в нетрезвом виде. На следующий день футболист пропустил тренировку «красных дьяволов».

После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 29 очков и расположился на 11-й строчке.