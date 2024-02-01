«Вулверхэмптон» — «МЮ»: Хойлунд упрочил преимущество гостей
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В эти минуты проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмтоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч начался в 23:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 22-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1-й тайм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5' 0:2 Хойлунд – 22'
Манкунианцы вышли вперёд уже на пятой минуте матча. Голом отметился Маркус Рашфорд, откликнувшийся на передачу Расмуса Хойлунда. Спустя 18 минут отличился уже сам датчанин — 2:0.
После 21 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 29 очков и расположился на 11-й строчке.
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