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Агент Николая Заболотного: соглашение с «Сочи» пролонгировано ещё на сезон

Агент Николая Заболотного: соглашение с «Сочи» пролонгировано ещё на сезон
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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы голкипера «Сочи» Николая Заболотного, высказался о текущей ситуации с продлением контракта своего клиента.

«Николай выполнил определённые пункты в контракте и его соглашение автоматически пролонгировано ещё на сезон, до лета 2025 года. К Заболотному не должно быть претензий, хотя в команде, которая находится на последнем месте в турнирной таблице, претензии к себе должен предъявлять даже переводчик», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

Заболотный выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне вратарь провёл за южан 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Предыдущее соглашение голкипера с «Сочи» было рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 300 тыс.

На протяжении профессиональной карьеры Заболотный выступал за такие команды, как московский «Спартак», «Ростов», «Урал» и «Ротор».

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