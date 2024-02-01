В УЕФА рассказали о нововведении для заботы об экологии во время Евро-2024

На официальном сайте УЕФА рассказали о нововведении для заботы об экологии во время Чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Поскольку в регламент турнира впервые в качестве критерия была включена экологичность, расписание матчей было разработано таким образом, чтобы команды проводили матчи группового этапа только в двух региональных кластерах, чтобы сократить расстояния между городами-организаторами для команд и болельщиков.

Это позволяет делегациям команд путешествовать поездом или автобусом от базовых лагерей до мест проведения матчей на групповом этапе, что оставляет гораздо меньший углеродный след, чем на предыдущих турнирах.

При этом многие сборные взяли на себя обязательство использовать выбранный ими базовый лагерь для команд для дальнейших инвестиций в инфраструктуру своих тренировочных площадок, что принесёт пользу местным сообществам ещё долгое время после завершения турнира.