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Агент Айсауи – о переходе в ЦСКА: в ближайшее время мы сможем объявить о сделке

Агент Айсауи – о переходе в ЦСКА: в ближайшее время мы сможем объявить о сделке
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Футбольный агент Анисс Бенчабане, который представляет интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, заявил, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере игрока в ЦСКА.

«Всё идёт хорошо, думаю, в ближайшее время мы сможем объявить о сделке», — приводит слова Бенчабане «Евро-футбол».

Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб закрыл сделку по футболисту. Сумма трансфера составила € 150 тыс. плюс 25% с перепродажи, а срок контракта рассчитан на два года с опцией продления на три года. Кроме того, футболист имел предложения от «Сьона», «Браги», «Нанта» и «Болоньи», которая предлагала € 277 тыс, но алжирец выбрал ЦСКА.

Сидахмед Айсауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».

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Источник: ЦСКА подписал 19-летнего полузащитника «УСМ Алжир» Айсауи
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