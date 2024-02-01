Агент Айсауи – о переходе в ЦСКА: в ближайшее время мы сможем объявить о сделке

Футбольный агент Анисс Бенчабане, который представляет интересы полузащитника «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи, заявил, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере игрока в ЦСКА.

«Всё идёт хорошо, думаю, в ближайшее время мы сможем объявить о сделке», — приводит слова Бенчабане «Евро-футбол».

Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб закрыл сделку по футболисту. Сумма трансфера составила € 150 тыс. плюс 25% с перепродажи, а срок контракта рассчитан на два года с опцией продления на три года. Кроме того, футболист имел предложения от «Сьона», «Браги», «Нанта» и «Болоньи», которая предлагала € 277 тыс, но алжирец выбрал ЦСКА.

Сидахмед Айсауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».