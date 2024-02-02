Лесовой прилетит в «Маккаби» 2 февраля, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в ЛК

Футболист московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетит в израильский «Маккаби» Хайфа 2 февраля, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в плей-офф Лиги конференций, сообщает one.

Напомним, ранее сообщалось, что российский футболист отправится в израильскую команду в аренду до конца сезона из-за сложностей с денежным переводом в Россию. Пока игрок будет находиться в аренде, клубы будут оформлять полноценный трансфер за € 1,2 млн. Кроме того, Лесовой не будет считаться легионером, так как сейчас оформляет израильское гражданство.

В нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним результативным пасом. В общей сложности россиянин провёл на поле 83 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2025 года.