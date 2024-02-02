Экс-игрок «МЮ» Андерсон: клуб платит € 70, 80, 90 млн за тех, кого подписывать нет смысла

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон раскритиковал нынешнюю политику клуба.
«Сегодня маленькие клубы приезжают на «Олд Траффорд», не испытывая страха. «МЮ» не знает, какого тренера назначить, кто главный, – там бардак. Иногда клуб делает очень серьёзные ошибки на рынке. Если вы собираетесь заплатить € 100 млн за футболиста, то заплатите за Неймара, за того, кто вносит решающий вклад.
«МЮ» же платит € 70, 80, 90 млн за тех, кого подписывать нет смысла. Клуб в таком отчаянии, что он согласен на кого угодно», – приводит слова Андерсона Globo.
Андерсон в общей сложности сыграл за манкунианцев 181 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 20 голевыми передачами.