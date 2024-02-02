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Экс-игрок «МЮ» Андерсон: клуб платит € 70, 80, 90 млн за тех, кого подписывать нет смысла

Экс-игрок «МЮ» Андерсон: клуб платит € 70, 80, 90 млн за тех, кого подписывать нет смысла
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон раскритиковал нынешнюю политику клуба.

«Сегодня маленькие клубы приезжают на «Олд Траффорд», не испытывая страха. «МЮ» не знает, какого тренера назначить, кто главный, – там бардак. Иногда клуб делает очень серьёзные ошибки на рынке. Если вы собираетесь заплатить € 100 млн за футболиста, то заплатите за Неймара, за того, кто вносит решающий вклад.

«МЮ» же платит € 70, 80, 90 млн за тех, кого подписывать нет смысла. Клуб в таком отчаянии, что он согласен на кого угодно», – приводит слова Андерсона Globo.

Андерсон в общей сложности сыграл за манкунианцев 181 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 20 голевыми передачами.

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