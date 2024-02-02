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«Лион» усилился полузащитником сборной Бельгии

«Лион» усилился полузащитником сборной Бельгии
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Полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Бельгии Орель Мангала стал игроком «Лиона». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Мангала примерил на себе футболку «Лиона»

Мангала примерил на себе футболку «Лиона»

Фото: ol.fr

По информации источника, стороны заключили арендное соглашение до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду центральный хавбек будет выступать под 25-м номером.

Мангала выступает за «Ноттингем» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «лесников» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Ноттингем» футболиста сборной США.

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