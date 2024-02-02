«Это преступление». Хави – о календаре «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал календарь матчей команды. В частности он отметил, что большое количество травм в команде связано именно с плотным графиком игр.

«Это преступление. Вот так оно и есть. Травмы связаны с календарем. За 28 дней у нас было 9 игр. Это удары, но проблем не будет. Посмотрим, что случилось с Ферраном», — приводит слова Хави Marca.

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

Ранее Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона-2023/2024. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок страны (2022/2023).

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