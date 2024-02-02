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«Манчестер Юнайтед» не проигрывает четыре матча подряд впервые в сезоне

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает четыре матча подряд впервые в сезоне
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«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага впервые в сезоне достиг серии в четыре матча подряд без поражений в рамках матчей английской Премьер-Лиги и Кубка Англии.

Сегодня команда голландского специалиста тен Хага обыграла на выезде «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ со счётом 4:3.

Таким образом, это третья победа «красных дьяволов» в четырёх последних матчах. Помимо «волков» «Манчестер Юнайтед» одержал две победы в матчах Кубка Англии с «Уиганом» (2:0) и «Ньюпортом» (4:2). Также на этом отрезке они один раз сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:2).

Следующий матч «манкунианцы» проведут на «Олд Траффорд» в АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.

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01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5'     0:2 Хойлунд – 22'     1:2 Сарабия – 71'     1:3 Мактоминей – 75'     2:3 Килман – 85'     3:3 Нету – 90+5'     3:4 Майну – 90+7'    

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