«Манчестер Юнайтед» не проигрывает четыре матча подряд впервые в сезоне

«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага впервые в сезоне достиг серии в четыре матча подряд без поражений в рамках матчей английской Премьер-Лиги и Кубка Англии.
Сегодня команда голландского специалиста тен Хага обыграла на выезде «Вулверхэмптон» в матче 22-го тура АПЛ со счётом 4:3.
Таким образом, это третья победа «красных дьяволов» в четырёх последних матчах. Помимо «волков» «Манчестер Юнайтед» одержал две победы в матчах Кубка Англии с «Уиганом» (2:0) и «Ньюпортом» (4:2). Также на этом отрезке они один раз сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:2).
Следующий матч «манкунианцы» проведут на «Олд Траффорд» в АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 35 очков.
Блогер забавно спародировал гол Гарначо:
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