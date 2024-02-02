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Анчелотти раскритиковал главного арбитра матча «Хетафе» — «Реал»

Анчелотти раскритиковал главного арбитра матча «Хетафе» — «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен судейством в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0).

«Я не хочу об этом говорить, он дал мне жёлтую карточку. Мы провели хорошую игру и являемся лидерами. Я сказал судье, что для меня это пенальти, а не карточка», — приводит слова Анчелотти Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на два очка.

Победная серия «Реала» в Примере составляет шесть матчей. В следующей туре команда Анчелотти встретится с «Атлетико». Матч состоится 4 февраля.

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01 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 14'     0:2 Хоселу – 56'    
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