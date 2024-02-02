Тен Хаг назвал грандиозной победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (4:3).
«Это грандиозная победа. Но в этом матче много деталей. Но давайте сначала возьмем положительные стороны. Я думаю, мы играли очень хорошо и диктовали игру в течение часа. Мы должны были вести со счётом 3:0 или 4:0. В концовке мы действовали довольно наивно. То, как мы пропустили голы, не должно было случиться, но затем мы показали стойкость», — приводит слова тен Хага BBC.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. В следующем туре команда встретится с «Вест Хэмом». Матч состоится 4 февраля.
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