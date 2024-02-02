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Тен Хаг назвал грандиозной победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном»

Тен Хаг назвал грандиозной победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (4:3).

«Это грандиозная победа. Но в этом матче много деталей. Но давайте сначала возьмем положительные стороны. Я думаю, мы играли очень хорошо и диктовали игру в течение часа. Мы должны были вести со счётом 3:0 или 4:0. В концовке мы действовали довольно наивно. То, как мы пропустили голы, не должно было случиться, но затем мы показали стойкость», — приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. В следующем туре команда встретится с «Вест Хэмом». Матч состоится 4 февраля.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5'     0:2 Хойлунд – 22'     1:2 Сарабия – 71'     1:3 Мактоминей – 75'     2:3 Килман – 85'     3:3 Нету – 90+5'     3:4 Майну – 90+7'    
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