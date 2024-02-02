Фото: эмоции Роналду после гола Лапорта в ворота «Интер Майами» со своей половины поля

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал гол Эмерика Лапорта со своей половины поля в ворота «Интер Майами» в товарищеском матче. Напомним, матч прошёл в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

На 12-й минуте Лапорт эффектным ударом со своей половины поля перебросил голкипера американского клуба.

Роналду, который пропускал эту встречу из-за мышечного повреждения, следил за матчем с трибун и эмоционального отпраздновал гол своего одноклубника.

Отметим, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.

Эмерик Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля