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Фото: эмоции Роналду после гола Лапорта в ворота «Интер Майами» со своей половины поля

Фото: эмоции Роналду после гола Лапорта в ворота «Интер Майами» со своей половины поля
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал гол Эмерика Лапорта со своей половины поля в ворота «Интер Майами» в товарищеском матче. Напомним, матч прошёл в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

На 12-й минуте Лапорт эффектным ударом со своей половины поля перебросил голкипера американского клуба.
Роналду, который пропускал эту встречу из-за мышечного повреждения, следил за матчем с трибун и эмоционального отпраздновал гол своего одноклубника.

Отметим, нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.

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01 февраля 2024, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
6 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Отавио – 3'     2:0 Талиска – 10'     3:0 Лапорт – 12'     4:0 Талиска – 51'     5:0 Маран – 68'     6:0 Талиска – 73'    

Эмерик Лапорт забил «Интер Майами» со своей половины поля

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