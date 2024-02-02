«Это 100% пенальти». Бывший судья Ла Лиги – о фоле на Браиме в матче «Реала» с «Хетафе»

Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде, известный своими «антимадридистскими» высказываниями, прокомментировал спорный эпизод матча «Реала» с «Хетафе» с участием игрока «сливочных» Браима Диаса.

«Был ли пенальти на Браиме? Это 100% пенальти. Там даже VAR не должен был вмешиваться, судья должен видеть такое на поле, потому что сомнений в фоле нет», — приводит слова Итурральде Cadena Ser.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, на 89-й минуте испанский полузащитник «Реала» Браим Диас на скорости ворвался в штрафную и упал после небольшого контакта с игроком «Хетафе». По итогам эпизода судья не назначил пенальти, показав, что момент был заигран по правилам.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на два очка.

Победная серия «Реала» в Примере составляет шесть матчей. В следующей туре команда Анчелотти встретится с «Атлетико». Матч состоится 4 февраля.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: