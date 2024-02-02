Рой Кин: поведение Маркуса Рашфорда идиотское

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал нападающего клуба Маркуса Рашфорда.

«Он молодой парень, на него большое давление, и он местный, но не похоже, что ему нравится футбол. То, что происходит за пределами поля и на нём связано. Футбол кажется ему обузой, но это не должно быть так. Там на всех оказывается давление, но он важный игрок для «Манчестер Юнайтед» Ему 26 лет – мы все совершали глупые ошибки. Я не думаю, что его отношение — это безразличие к игре, но его поведение — идиотское.

Он делает несколько ошибок друг за другом. Сейчас он на слуху, мы видим, как люди сидят на своих телефонах, хотят позвонить и навлечь на игроков неприятности. Он дает людям возможность преследовать его», — приводит слова Кина Daily Mail.

Ранее стало известно, что Маркус был оштрафован на € 764 тыс. за участие в вечеринке.

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