Анчелотти высказался о травме Рюдигера в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал состояние здоровья немецкого защитника своей команды Антонио Рюдигера в матче 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе». (2:0).

«Отсутствие Рюдигера в матче с «Атлетико»? Что ж, в таком случае в центре защиты сыграет кто-то другой – кто-то, кто к этому не очень привык, но наверняка справится. Возможно, Рюдигер сможет сыграть против «Атлетико», я пока не знаю. Он получил сильный удар. Посмотрим в ближайшие дни. Сейчас нет необходимости в ещё одном центральном защитнике», – приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, центральный защитник «Реала» Рюдигер был заменён после первого тайма из-за повреждения бедра и теперь рискует пропустить несколько игр, включая дерби с «Атлетико» в Ла Лиге, которое состоится 4 февраля.

Отметим, матч с «Атлетико» также пропустит опорный хавбек «сливочных» Орельен Тчуамени – у него дисквалификация из-за перебора жёлтых карточек.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. Ближайшего преследователя в лице «Жироны» команда опережает на два очка.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: