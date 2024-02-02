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Джесси Лингард подпишет контракт с командой из Южной Кореи

Джесси Лингард подпишет контракт с командой из Южной Кореи
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард перейдёт в южнокорейский клуб «Сеул», сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний футболист договорился с новой командой о контракте на два года с опцией продления еще на год. Лингард отправится в Южную Корею в ближайшие дни.

Также у англичанина были предложения из Турции и Саудовской Аравии, однако Лингард сделал выбор в пользу Кореи, так как этот вариант его больше всего заинтриговал.

В прошлом сезоне Лингард выступал за «Ноттингем Форест». За сезон-2022/2023 полузащитник сыграл 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. После чего покинул команду в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/2023 «Сеул» занял 7-е место в чемпионате Южной Кореи с 47 очками и не смог выйти в плей-офф.

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