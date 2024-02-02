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Стало известно будущее ван Дейка и Салаха в «Ливерпуле»

Стало известно будущее ван Дейка и Салаха в «Ливерпуле»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нападающий Мохамед Салах могут продолжить карьеру в английской команде.

Как сообщает Football Insider, в «Ливерпуле» планируют приложить все усилия, чтобы сохранить футболистов в своём составе. По информации источника, руководство английского клуба считает, что новый тренер захочет начать работу в команде, в которой уже есть костяк.

Ранее сообщалось, что Салах и ван Дейк последуют за главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и покинут мерсисайдский клуб по завершении этого сезона.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

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