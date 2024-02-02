Хоселу — о дубле в ворота «Хетафе»: Это синоним слову работа, самым важным была победа

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал победу над «Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

33-летний футболист отметился в игре дублем.

«Я счастлив, что сделал дубль для «Реала» и выиграл. Это синоним слову работа, и самым важным для меня была победа.

Просто быть здесь — это мечта, а также иметь возможность разделить эмоции с моими товарищами по команде и всеми людьми, которые нас окружают и помогают нам. Я горжусь своей карьерой, рад, что смог оказаться здесь», — приводят слова Хоселу на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 31 матч, забил 12 мячей и отдал 4 голевых передачи.

После 22 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 57 очками. На второй строчке расположилась «Жирона» (55 очков).