Александр Соболев назвал главные воспоминания в «Спартаке»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост, посвящённый нападающему команды Александру Соболеву.

«Ровно четыре года назад Александр Соболев стал игроком «Спартака», — говорится в сообщении.

У нападающего узнали его четыре главных воспоминания в составе московского «Спартака». Ими оказались дебютный гол в ворота тульского «Арсенала», мяч в ворота «Сочи», голы в Лиге Европы, а также приз лучшему игроку финала Кубка России с «Динамо».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 18 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть голевых пасов.