Черевченко: селекционеры России могут обратить внимание на ребят из сборной Таджикистана

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко высказался о предстоящем матче 1/4 Кубка Азии между сборными Таджикистана и Иордании.

«У обеих команд шансы 50 на 50. Таджикистан и Иордания хорошие команды, показали свой уровень на этом турнире. Я видел вживую их очный матч в отборе на чемпионат мира — они в одной группе. Там Таджикистан был сильнее и должен был выигрывать, но в конце пропустил, и Иордания сравняла счёт.

У Таджикистана сейчас выросло хорошее поколение футболистов. Там молодая команда, есть хорошие перспективные игроки. Думаю, селекционеры в России могут обратить внимание на этих ребят», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между командами состоится сегодня, 2 февраля, начало в 14:30 мск.