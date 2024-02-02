Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча

Бывший защитник сборной Боливии Серхио Хауреги был застрелен на поле во время любительского футбольного матча в Мексике. Об этом сообщает издание Proceso.

По информации источника, по ходу игры 38-летний Хауреги подошёл к бровке, чтобы попить воды, в это время к нему подбежал мужчина, сделал шесть выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся в неизвестном направлении. Остановить злоумышленника никто не пытался. Серхио завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии Хауреги провёл 13 матчей, из которых девять — в рамках отбора на чемпионат мира. За национальную команду Серхио выступал с 2004 по 2005 год.

На клубном уровне экс-защитник представлял такие команды, как «Блуминг» (Боливия), «Сан-Хосе» и «Ивердон-Спорт».