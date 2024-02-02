Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча

Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
Комментарии

Бывший защитник сборной Боливии Серхио Хауреги был застрелен на поле во время любительского футбольного матча в Мексике. Об этом сообщает издание Proceso.

По информации источника, по ходу игры 38-летний Хауреги подошёл к бровке, чтобы попить воды, в это время к нему подбежал мужчина, сделал шесть выстрелов из огнестрельного оружия и скрылся в неизвестном направлении. Остановить злоумышленника никто не пытался. Серхио завершил профессиональную карьеру в 2012 году. За сборную Боливии Хауреги провёл 13 матчей, из которых девять — в рамках отбора на чемпионат мира. За национальную команду Серхио выступал с 2004 по 2005 год.

На клубном уровне экс-защитник представлял такие команды, как «Блуминг» (Боливия), «Сан-Хосе» и «Ивердон-Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android