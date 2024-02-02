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Кушанашвили — о звезде «Слова пацана» Кологривом: уровень техперсонала, который пьёт чачу

Кушанашвили — о звезде «Слова пацана» Кологривом: уровень техперсонала, который пьёт чачу
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Российский журналист Отар Кушанашвили высказался об актёре Никите Кологривом, который исполнил роль Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте».

«С каким футболистом сравнил бы Кологривого? Нет футболиста хуже него. Кологривый – это уровень кутаисского драматического театра. Только технического персонала, который строит сцену и пьёт чачу», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Никите Кологривому 29 лет, широкую известность он получил по ролям в трилогии о Бендере режиссёра Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана». Учился Никита в ГИТИСе на курсе театральных режиссёров Сергея Голомазова и Павла Хомского. Окончил Кологривов учебное заведение с красным дипломом в 2018 году.

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