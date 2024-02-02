Николич высказался об участии «Шабаб Аль-Ахли» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич выказался об участии своей команды в Winline Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги.

«Очень рад участвовать в этом турнире. У нас был бы сейчас чемпионат, но сейчас перерыв из-за Кубка Азии. Поэтому проводим небольшой сбор. Будет интересно посмотреть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт со 2 по 14 февраля. Участие в нём примут «Ростов», «Спартак», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли». Отметим, что в прошлом году победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак».

Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны.