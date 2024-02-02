Экс-тренер «Локомотива» Николич: люблю Россию и русский футбол

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич заявил, что любит Россию и российский футбол.

«Я люблю Россию и русский футбол. В моё время это было круто. Шестой чемпионат в Европе! С удовольствием вспоминаю то время. У меня остались хорошие воспоминания, друзья и контакты с русским футболом. Что будет в будущем — мы никогда не знаем», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.